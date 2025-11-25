GRAN RESISTENCIA PATRULLA PREVENTIVA DETIENE A DOS PERSONAS CON PEDIDO DE CAPTURA

Fueron puestos a disposición de la Justicia.

En el marco de recorridas de prevención de ilícitos y contravenciones, personal de la División Patrulla Preventiva procedió a la demora de un joven de 25 años, este martes a las 11, en la ciudad de Resistencia. El joven fue identificado en un control motovehicular en la intersección de calle 1° de Mayo y Carlos Paz.

Al ser verificado en el Sistema de Gestión Biométrica, se constató que poseía un pedido activo de captura y detención emitido el día 24 de noviembre, con intervención de la Fiscalía de Investigación Penal N° 13, a cargo del Dr. Víctor Recio.

Horas más tarde, a eso de las 14:30, en la intersección de calle Augusto Rey y Fontana, efectivos del Servicio Externo detuvieron a un hombre de 44 años.

El ciudadano había violado una medida judicial de prohibición de acercamiento hacia su ex pareja, en el contexto de violencia de género.

El sistema de alerta del Departamento de Violencia Familiar y de Género confirmó el pedido de aprehensión. La causa fue caratulada como “Supuesto Desobediencia Judicial en contexto de violencia de género”, con intervención de la Fiscalía Especial de Género N° 5, a cargo de la Dra. María Noel Benítez. Benedetto.

