EL OPERATIVO DE ABORDAJE TERRITORIAL LLEGÓ AL BARRIO MUJERES ARGENTINAS DE RESISTENCIA

Este martes, el Ministerio de Salud llevó adelante un nuevo Operativo de Abordaje Territorial en el barrio Mujeres Argentinas de Resistencia, acercando servicios de salud integral a los vecinos de la zona.

La jornada tuvo lugar en el Centro de Salud del barrio y contó con la participación de equipos de la Subsecretaría de Salud y de la Región Sanitaria 8 del Área Metropolitana. Durante el operativo se brindaron prestaciones en odontología, incluyendo certificados bucodentales, vacunación del calendario obligatorio, Qdenga, antigripal y COVID-19; además de atenciones en enfermería, obstetricia, pediatría y medicina clínica. Desde el área de Odontología se distribuyeron cepillos, pastas dentales y delantales, junto con la entrega de certificados de buena salud, bucodental y de vacunación.

También estuvo presente el programa provincial “Dejando Huellas”, que ofreció atención veterinaria con vacunación y desparasitado para mascotas, ampliando así el alcance comunitario del operativo.

En este sentido, la directora del Centro de Salud, Norma Franco, destacó la importancia de estas intervenciones “Estamos realizando este operativo con múltiples atenciones médicas para adultos y niños, además del acompañamiento del programa Dejando Huellas y de la Municipalidad de Resistencia con servicios sanitarios como la vacunación. La actividad se desarrolla durante toda la jornada, pero nuestro Centro de Salud mantiene su atención permanente para la comunidad”, expresó la directora. Además, recordó que el establecimiento brinda atención integral de lunes a viernes en horario corrido y los sábados por la mañana. Si bien se trabaja con turnos programados, solicitados de manera presencial o virtual, también se reciben urgencias.

Desde el gobierno provincial, a través del Ministerio de Salud, remarcaron que se “continuará con este tipo de intervenciones en distintos puntos de la provincia, con el objetivo de mejorar el acceso a la salud y fortalecer la presencia territorial del sistema sanitario”.

