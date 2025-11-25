OPERATIVO PROVINCIAL DE INSCRIPCIÓN AL SUBSIDIO ENERGÉTICO NACIONAL

Hoy comenzó en Pampa del Infierno y mañana, se realizará en Margarita Belén. El jueves, el operativo llegará a Juan J. Castelli y el viernes estará en Villa Ángela y en Santa Sylvina.

El Gobierno del Chaco, a través de la Secretaría de Asuntos Estratégicos junto a la empresa Secheep y a los equipos de Ñachec, continuará esta semana con el Operativo Provincial de Inscripción al Subsidio Energético Nacional, una iniciativa destinada a facilitar el trámite a los usuarios que aún no completaron el registro.

Los equipos técnicos tienen programado estar en diversas localidades para garantizar que más chaqueños puedan acceder al beneficio.

Este operativo acerca atención personalizada para realizar la inscripción, actualizar datos y resolver consultas vinculadas al procedimiento. La atención será por orden de llegada, de 8:30 a 12:00 horas.

CRONOGRAMA DE ESTA SEMANA:

-Hoy martes 25 ya se puso en marcha en Pampa del Infierno, en el SUM Municipal.

-Mañana miércoles 26, el operativo estará en

Margarita Belén, Club San Martín.

-Jueves 27

En Juan José Castelli, en el salón Gabriela Mistral – Asociación Mutual 25 de Mayo s/n.

-Viernes 28

En Villa Ángela, en el Centro de Jubilados San Cayetano y

-En Santa Sylvina – SUM Municipal.

Este despliegue forma parte del compromiso del Gobierno provincial de garantizar igualdad de acceso a los programas nacionales, especialmente para quienes residen en ciudades del interior o tienen dificultades para completar el trámite de manera digital.

