PROGANO ENTREGÓ NÚCLEOS GENÉTICOS CAPRINOS A LA ESCUELA AGROPECUARIA DE TACO POZO

”En cumplimiento de lo hablado con la escuela, llevamos ambos núcleos genéticos y reiteramos nuestro compromiso de acompañarlos con nuevas capacitaciones”, señaló el coordinador del PROGANO, Ramón Bangher.

El Ministerio de la Producción y el Desarrollo Económico Sostenible del Chaco, a través del Programa Ganadero del Norte (PROGANO), entregó a la Escuela de Educación Agropecuaria N° 51 de Taco Pozo un núcleo genético caprino carnicero de raza Boer y un núcleo genético caprino lechero de raza Saanen, cumpliendo el compromiso asumido por el ministro Oscar Dudik durante la Expo Agro 2025.

El coordinador del PROGANO, Ramón Bangher, explicó que la entrega “viene a dar respuesta al compromiso asumido durante la Expo Agro, cuando recorrimos la escuela junto al ministro y planteamos la posibilidad de avanzar en la formación de núcleos caprinos lecheros y de carne”. Bangher recordó que en aquella oportunidad también participaron autoridades del PRODER y equipos técnicos del MPDES, quienes acompañaron la muestra educativa y pusieron a disposición de la institución diversas herramientas destinadas al fortalecimiento del sector productivo.

Durante la Expo Agro 2025, el equipo de Producción recorrió las instalaciones de la EEA N° 51, dialogó con los alumnos y presentó los programas, líneas de asistencia y herramientas disponibles para el desarrollo del sector caprino y otras actividades agropecuarias.

Finalmente, Bangher destacó: “Con la entrega de estos núcleos genéticos, uno carnicero y otro lechero, cumplimos con la palabra del ministro y recibimos el agradecimiento de las autoridades de la institución, lo que nos impulsa a seguir trabajando en territorio, acompañando el crecimiento y la expansión de la producción caprina en la provincia”.

