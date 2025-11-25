RESISTENCIA UN HOMBRE FUE DEMORADO TRAS INTENTAR SUSTRAER PERTENENCIAS DE UNA CAMIONETA

En horas de la mañana, personal de la Comisaría Octava detuvo a un hombre acusado de intentar sustraer elementos del interior de una camioneta estacionada en avenida Laprida al 750 aproximadamente en pleno microcentro de la ciudad.

El hecho ocurrió cerca del mediodía, cuando el propietario del rodado, regresó a su camioneta Toyota Hilux y observó que un hombre desconocido salía del interior del vehículo. El individuo intentó darse a la fuga, pero los efectivos lograron demorarlo.

En poder del hombre se secuestró una riñonera, que contenía un equipo inhibidormarca Baofeng, un juego de llaves, un teléfono celular Samsung A04 y otros elementos de interés. Asimismo, a pocos metros del lugar se incautó una motocicleta Corven Energy.

Tras consultar con la Fiscalía en turno, se dispuso la aprehensión e identificación del detenido en una causa por Supuesto Hurto en Grado de Tentativa.

