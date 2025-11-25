CAMINERA SECUESTRÓ UN CAMIÓN Y DETUVO A TRES PERSONAS CON PEDIDO DE CAPTURA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Puesto Control Caminero – Rio Muerto

Efectivo del puesto en mención, secuestraron un camión marca Mercedes Benz conducido por un hombre de 50 años, por presentar un pedido de secuestro desde fecha 30/07/2025 a solicitud de la policía de la provincia de La Pampa por supuesto hurto agravado.

Más tarde, sus pares de Gancedo, detuvieron a un hombre de 38 años por presentar un pedido de detención por supuesta denuncia de robo agravado desde fecha 05/08/2020 a solicitud de la provincia de Chubut.

Resistencia

De la misma manera, agentes viales ubicados en avenida Le Saige y José Hernández aprehendieron a otro joven de 33 años por también presentar un pedido de detención por supuesto hurto con escalamiento en tentativa a solicitud de la Policía Federal.

Puesto Control Caminero – Puente General Belgrano

Operadores del puesto en mención, también lograron aprehender a un hombre de 41 años por presentar un pedido de detención por supuesto homicidio culposo desde fecha 01/04/2019 a solicitud de la provincia de Santa Fe.

