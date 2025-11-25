RESISTENCIA UN HOMBRE FUE DETENIDO TRAS INTENTAR ROBAR UNA CARTERA DE UNA MOTO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Una mujer de 30 años denunció que, esta mañana, un hombre intentó sustraerle la cartera que guardaba dentro del baúl de su motocicleta estacionada en la calle Hipólito Yrigoyen al 1300.

El hecho ocurrió alrededor de las 8, cuando la víctima sorprendió a un hombre sentado sobre su moto. Al increparlo, el sujeto tomó la cartera e intentó huir, pero la mujer logró recuperarla y pidió ayuda. Varios vecinos corrieron al sospechoso y lo retuvieron hasta la llegada del personal policial.

Efectivos de la Patrulla Preventiva trasladaron al hombre, de 44 años, a la Comisaría Primera. La Fiscalía dispuso su aprehensión por “Supuesto hurto en grado de tentativa”.

