OPERATIVO DE VENTA DE GAS EN JUAN JOSÉ CASTELLI: SERÁ ESTE MIÉRCOLES 26

La Municipalidad de Juan José Castelli acompañará este miércoles 26 de noviembre un operativo especial de venta de gas en garrafas, una iniciativa destinada a facilitar el acceso al servicio a precios accesibles para los vecinos de la localidad.



El operativo se realizará desde las 18:00, en el Pulmón Verde, y se extenderá hasta agotar stock. La garrafa de 10 kg tendrá un valor promocional de $13.000, aunque desde la organización aclararon que el precio “está sujeto a modificaciones” según los ajustes del mercado.

Además, informaron que se aceptan garrafas de todos los colores, lo que permite a los usuarios concurrir con cualquier envase disponible para realizar el recambio.

La Municipalidad destacó la importancia de estos operativos en un contexto de alta demanda y variaciones constantes en los precios, asegurando que continuarán gestionando acciones para acompañar a las familias de Castelli.

