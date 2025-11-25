OPERATIVO DE INSCRIPCIÓN AL SUBSIDIO ENERGÉTICO NACIONAL LLEGA A JUAN JOSÉ CASTELLI

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

La empresa estatal provincial, junto al Gobierno del Chaco, continúa desplegando operativos territoriales para facilitar la inscripción al Subsidio Energético Nacional, un trámite imprescindible para mantener el beneficio en las boletas de luz.

En esta oportunidad, el operativo tendrá lugar en Juan José Castelli el próximo 27 de noviembre, con atención al público durante la mañana. El objetivo es acercar el servicio a los vecinos de distintas localidades para evitar que queden fuera del registro por falta de acceso digital o dificultades administrativas.

Detalles del operativo

Lugar: Asociación Mutual Gabriela Mistral — 25 de Mayo s/n

Fecha: 27 de noviembre

Horario: 08:30 a 12:00

Documentación necesaria: DNI y última boleta de luz

Desde la organización remarcan la importancia de que los usuarios se inscriban o actualicen sus datos para no perder el subsidio nacional. Asimismo, destacan que estos operativos buscan garantizar el acceso equitativo a trámites esenciales, especialmente en el interior provincial.

“Llegamos a tu zona para que no te quedes afuera”, señalaron desde la empresa, invitando a todos los vecinos a acercarse y completar el trámite de manera gratuita.

Relacionado