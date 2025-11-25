OPERATIVO: GRAN DESPLIEGUE PARA DAR CON EL PARADERO DE NELSON DAVID GUSAK

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Este martes por la mañana, se puso en marcha un operativo especial para localizar a Nelson David Gusak, cuyo paradero se desconoce desde el 20 de septiembre.

La medida se activó tras la denuncia radicada por la madre del joven, en la Comisaría Quinta Metropolitana. A partir de esto, se dispuso un gran despliegue del personal de la unidad jurisdiccional y de otras áreas afectadas.

Según informaron, el operativo incluye recorridas en distintos sectores, entrevistas, verificación de domicilios vinculados al entorno del desaparecido y el uso de todos los recursos humanos y materiales disponibles. Este trabajo continuará durante toda la jornada y se ampliará de surgir nuevos indicios.

Por el momento no se registraron novedades y la investigación sigue en curso.

Ante cualquier información que pueda colaborar con la búsqueda, se solicita comunicarse con la línea de emergencia 911 o con la comisaría más cercana.

