CASTELLI: RECONOCIMIENTO AL PROYECTO “LA PRÓXIMA PANDEMIA”

La Municipalidad de Castelli desea expresar sus más sinceras felicitaciones y reconocimiento al proyecto “La Próxima Pandemia”, distinguido con el Premio de Destaque Nacional otorgado por la Secretaría de Educación de la Nación, la Academia Nacional de Ciencias y la Secretaría de Ciencias de Salta, en la Instancia Nacional de la Feria de Ciencias.
👏 Este logro es motivo de gran orgullo para toda nuestra comunidad.
Agradecemos profundamente por llevar tan alto el nombre de Castelli y demostrar el compromiso, la dedicación y la excelencia educativa que nos caracteriza.
🌟 Felicitaciones a las estudiantes Olivia Rodas y Mía Verón, a su profesora guía Yanina Lazaroff y a la institución UEGP N° 24 “San José” por este merecido reconocimiento.
💐 ¡Su esfuerzo, talento y vocación representan un ejemplo para todos!
¡Castelli celebra este importante logro!

