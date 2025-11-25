CASTELLI: RECONOCIMIENTO AL PROYECTO “LA PRÓXIMA PANDEMIA”

La Municipalidad de Castelli desea expresar sus más sinceras felicitaciones y reconocimiento al proyecto “La Próxima Pandemia”, distinguido con el Premio de Destaque Nacional otorgado por la Secretaría de Educación de la Nación, la Academia Nacional de Ciencias y la Secretaría de Ciencias de Salta, en la Instancia Nacional de la Feria de Ciencias.