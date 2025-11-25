CASTELLI: RECONOCIMIENTO AL PROYECTO “LA PRÓXIMA PANDEMIA”
La Municipalidad de Castelli desea expresar sus más sinceras felicitaciones y reconocimiento al proyecto “La Próxima Pandemia”, distinguido con el Premio de Destaque Nacional otorgado por la Secretaría de Educación de la Nación, la Academia Nacional de Ciencias y la Secretaría de Ciencias de Salta, en la Instancia Nacional de la Feria de Ciencias.
Este logro es motivo de gran orgullo para toda nuestra comunidad.
Agradecemos profundamente por llevar tan alto el nombre de Castelli y demostrar el compromiso, la dedicación y la excelencia educativa que nos caracteriza.
Felicitaciones a las estudiantes Olivia Rodas y Mía Verón, a su profesora guía Yanina Lazaroff y a la institución UEGP N° 24 “San José” por este merecido reconocimiento.
¡Su esfuerzo, talento y vocación representan un ejemplo para todos!
¡Castelli celebra este importante logro!