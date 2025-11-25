Mié. Nov 26th, 2025

CASTELLI: OPERATIVO DE DESCACHARRADO Y DESMALEZADO EN LA QUINTA 92

✅️El Centro de Gestión Municipal, en conjunto con la Coordinación de Relaciones con la Comunidad, llevó adelante un operativo de descacharrado y desmalezado en la Quinta 92.
Durante la jornada, se realizaron trabajos de desmalezado en las veredas, mientras que una cuadrilla de operarios se encargó del descacharrado en distintos sectores.
📌Desde el municipio destacaron que este tipo de acciones coordinadas permiten agilizar y optimizar las tareas de mantenimiento en los barrios.

