CASTELLI: OPERATIVO DE DESCACHARRADO Y DESMALEZADO EN LA QUINTA 92
PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080
El Centro de Gestión Municipal, en conjunto con la Coordinación de Relaciones con la Comunidad, llevó adelante un operativo de descacharrado y desmalezado en la Quinta 92.
Durante la jornada, se realizaron trabajos de desmalezado en las veredas, mientras que una cuadrilla de operarios se encargó del descacharrado en distintos sectores.
Desde el municipio destacaron que este tipo de acciones coordinadas permiten agilizar y optimizar las tareas de mantenimiento en los barrios.