Mar. Sep 23rd, 2025

CASTELLI: INTERVENCIÓN DE LIMPIEZA EN QUINTA 18

By Redaccion 1 hora ago

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El Municipio de Castelli, a través del Centro de Gestión Municipal, en coordinación con la secretaría de Servicios Públicos, llevó adelante una importante intervención en el barrio Quinta 18.

✅ Cuadrillas de motoguadañistas realizaron el desmalezado de veredas y espacios verdes.
✅ Se efectuó la recolección de ramas de poda para mantener más limpio y ordenado el sector.

👷‍♂️💪 ¡Seguimos trabajando por una ciudad más limpia y ordenada para todos!

