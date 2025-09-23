CASTELLI: INTERVENCIÓN DE LIMPIEZA EN QUINTA 18
PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080
El Municipio de Castelli, a través del Centro de Gestión Municipal, en coordinación con la secretaría de Servicios Públicos, llevó adelante una importante intervención en el barrio Quinta 18.
✅ Cuadrillas de motoguadañistas realizaron el desmalezado de veredas y espacios verdes.
✅ Se efectuó la recolección de ramas de poda para mantener más limpio y ordenado el sector.
👷♂️💪 ¡Seguimos trabajando por una ciudad más limpia y ordenada para todos!