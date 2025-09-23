DOS PATRULLEROS CHOCARON EN UNA PERSECUCIÓN DE PELÍCULA- HAY CUATRO POLICÍAS Y DOS LADRONES HERIDOS

El hecho ocurrió en Villa Lugano. Los oficiales intentaban detener a dos delincuentes que habían robado en CABA. También se accidentaron.

Dos patrulleros, uno de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires y otro de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, protagonizaron un choque durante una persecución en Villa Lugano. El incidente ocurrió sobre la Avenida General Paz, en sentido hacia el Puente La Noria.

La secuencia se inició luego de que dos delincuentes en una moto cometieran un robo en el límite de Mataderos y Lugano. La Policía de la Ciudad inició la persecución, a la que posteriormente se sumó un móvil de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

El fuerte impacto dejó a cuatro agentes de policía heridos: dos bonaerenses y dos de la Ciudad. Los dos ladrones que escapaban en la moto también resultaron heridos. Luego, fueron detenidos.

A pesar de la gravedad del choque, se informó que todas las personas involucradas, tanto los policías como los criminales, se encuentran fuera de peligro.