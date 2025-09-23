CASTELLI: FUNDACIÓN AMIGOS DEL ARTE REALIZÓ EL EMPLAZAMIENTO DE UNA NUEVA ESCULTURA “MENSAJERO”

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El intendente Pío Sander, acompañado por el secretario de Gobierno Ismael Pablo Barnes, participó de este importante evento cultural que llena de orgullo a nuestra ciudad con el emplazamiento de la escultura número 26.

El acto fue encabezado por la Fundación Amigos del Arte, con su presidente René Bertolucci, quien junto a las autoridades dio la bienvenida a esta nueva obra que enriquece nuestro patrimonio artístico.

📍 En el ingreso principal de Castelli quedó emplazada la majestuosa obra “Mensajero”, una escultura realizada por la reconocida artista neozelandesa Anna Korver durante la 1° Bienal del Impenetrable 2024.

Esta imponente pieza, que representa un avión de papel, simboliza los mensajes de buenos augurios que identifican a Castelli como una ciudad que sueña, construye y proyecta futuro. 🌟🏙️

🤝 La obra fue donada por la Fundación Amigos del Arte y, mediante un sorteo, resultó beneficiada la empresa Agromecánica AGROLH, de nuestro vecino Blanco Rolhaiser, quien decidió emplazarla en la entrada principal de la ciudad como un gesto de compromiso con el arte y la cultura local.

👥 Este acto contó con la participación del gobernador Leandro Zdero, junto a autoridades del gobierno provincial y local, acompañando a la comunidad en este momento tan significativo.

🙌 Castelli sigue creciendo y hoy suma un nuevo símbolo de esperanza y unidad en su entrada principal.

