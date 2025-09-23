INICIAN LAS OBRAS DEL CANAL DE LA CALLE ESTEBAN MARADONA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

En la jornada de este lunes 22 de septiembre se dio inicio a la construcción del canal de desagüe de la calle Esteban Maradona, una obra fundamental que permitirá evacuar las aguas pluviales en ese sector de la ciudad.

👉El intendente Pío Sander explicó que este canal estaba contemplado en el proyecto original junto con el pavimento, pero el cambio de gobierno en su momento imposibilitó la continuidad. Ahora, con recursos propios y personal municipal , se da inicio a esta obra que traerá alivio a los vecinos y mejorará la calidad de vida en el barrio.

📍 En esta primera etapa, el canal se construirá desde Avenida Alem hasta calle España, lo que permitirá evacuar gran parte del agua de lluvia que afecta a la zona.

🗣️ Al respecto, el intendente Sander destacó:

“Teníamos la intención de avanzar con esta demanda y, haciendo una buena administración de los recursos, decidimos poner en marcha esta obra tan necesaria para los vecinos.”

