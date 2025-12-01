CASA DE LAS CULTURAS VALLE ASISTIÓ A LA PRESENTACIÓN DE LA REFORMA PROCESAL PENAL FEDERAL

El encuentro, al que asistió la presidenta del Superior Tribunal de Justicia del Chaco, fue encabezado por el ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona. Además estuvieron presentes el procurador general de la Nación, Eduardo Casal; el presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, Daniel Petrone; la presidenta de la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia, Rocío Alcalá; el presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes, Luis González; Diego Barroetaveña, consejero de la Magistratura de la Nación; el presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, Andrés Basso y el director nacional de prevención del delito, Germán Pugnaloni.

También la secretaria general de la gobernación, Carolina Meiriño; el presidente de la Cámara de Diputados de Corrientes; Patricio Giardelli, representante de la Defensoría General de la Nación; los ministros de Gobierno, Justicia, Trabajo y Derechos Humanos, Fernando Gómez, y de Seguridad, Hugo Matkovich; el ministro de Justicia y DD. HH de Corrientes, Juan José López Desimoni; la senadora Silvana Schneider, integrantes de los ministerios público fiscal y de la defensa de Chaco, Corrientes y Misiones, consejeros de la magistratura de la Nación y de las provincias, presidentas y presidentes de las cámaras Federales y de las cámaras Nacionales de Apelaciones, juezas, jueces, fiscales y defensores federales, autoridades del Consejo de la Abogacía de Resistencia, federaciones y universidades.

Entre las funciones del consejo se encuentran informar periódicamente los avances en la implementación y coordinar el trabajo entre los actores del sistema judicial federal para asegurar que la transición hacia el nuevo código sea fluida. También se encarga de relevar y analizar las necesidades que emanan de estos cambios, tanto en lo edilicio, tecnológico e institucional. Y propone leyes y normas necesarias para adecuar el funcionamiento de los organismos judiciales y del Ministerio Público Fiscal.

Está integrado por las máximas autoridades de los organismos del sistema de administración de justicia federal: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Ministerio de Seguridad de la Nación, Consejo de la Magistratura, Ministerio Público Fiscal, Ministerio Público de la Defensa, Corte Suprema de Justicia de la Nación, colegios de abogados y otras asociaciones de magistrados y funcionarios.