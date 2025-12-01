BUENOS RESULTADOS: SECUESTRARON DOS MOTOCICLETAS, UNA POR SUPUESTO ROBO Y OTRA ADULTERADA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

📍Además, apresaron a dos hombres buscados por la justicia.

👉Villa Ángela

Hoy, efectivos de Coronel Du Graty detuvieron a un hombre de 35 años por presentar un pedido de detención en causa supuesto robo agravado por el uso de armas desde fecha 18/03/2016 a solicitud de la comisaria de esa localidad.

👉Pto. Ctrol. Caminero – Puente Gral. Belgrano

De la misma manera, agentes del puesto mencionado, apresaron a un hombre de 48 años por presentar una medida restrictiva desde el año 2021.

En ambos casos, procedieron al traslado de los hombres hacia la comisaria jurisdiccional para seguir con las actuaciones correspondientes.

👉Resistencia

Sus pares de la ciudad de Resistencia, secuestraron una motocicleta marca Honda modelo Wave de 110 cilindradas, por presentar un pedido de secuestro por supuesto robo desde fecha 06/02/2021.

👉Sáenz Peña

Peritos verificadores de la planta verificadora de la ciudad termal, incautaron una motocicleta que presentaba adulteraciones en su motor y cuadro.

👉Ruta Nacional N° 11 km 1006 (Corralón Municipal)

Peritos de la ciudad de resistencia, conforme solicitud del Juzgado de Faltas Municipal, lograron secuestrar 3 motocicletas que eran buscadas por la justicia.

Por tal motivo, trasladaron los rodados hacia las comisarias correspondientes.

