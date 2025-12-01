“EL REJUNTE NORTEÑO”: POLICÍAS DEL IMPENETRABLE BRILLARON EN LA PEÑA POLICIAL

Un destacado grupo de policías del Impenetrable chaqueño sorprendió y emocionó al público durante la peña policial realizada días atrás en la Escuela de Cadetes de la Policía del Chaco, en la ciudad de Resistencia.

Se trata de “El Rejunte Norteño”, un conjunto musical que llevó al escenario la esencia y la fuerza de la música tradicional del norte argentino, recibiendo una excelente aceptación por parte de todos los presentes.

La agrupación, formada por efectivos en actividad, se consolida como un ejemplo de identidad cultural y talento dentro de la fuerza. Su participación no solo permitió mostrar el costado artístico de los uniformados, sino también revalorizar las raíces musicales del Impenetrable, una región de fuerte herencia folclórica.

INTEGRANTES DE “EL REJUNTE NORTEÑO”

El grupo está conformado por músicos provenientes de distintas localidades del norte chaqueño:

Normando Juárez (El Sauzalito) – Primera guitarra y voz

(El Sauzalito) – Primera guitarra y voz Raúl Ledesma (El Espinillo) – Segunda guitarra

(El Espinillo) – Segunda guitarra Fernando Gil (Misión Nueva Pompeya) – Bajo

(Misión Nueva Pompeya) – Bajo Miguel Figueroa (Misión Nueva Pompeya) – Acordeón

La diversidad de sus orígenes aporta autenticidad y riqueza cultural al sonido del grupo, generando una combinación que fue celebrada por el público capitalino.

La presentación de “El Rejunte Norteño” reafirmó el valor de las expresiones culturales dentro de la Policía del Chaco y dejó abierta la puerta a futuras participaciones en eventos provinciales.

Relacionado