CAMPO LARGO: SAMEEP REPARÓ UNA PÉRDIDA EN EL SEGUNDO ACUEDUCTO Y NORMALIZA EL SERVICIO EN EL SUDOESTE CHAQUEÑO

La empresa Sameep finalizó con éxito los trabajos de reparación y mantenimiento ejecutados sobre el Segundo Acueducto del Interior, intervención que permitió solucionar una pérdida detectada en un tramo ubicado en cercanías de la localidad de Campo Largo.

Las tareas demandaron una suspensión programada del bombeo durante la jornada de ayer miércoles para garantizar condiciones operativas adecuadas mientras se desarrollaba la intervención técnica. Como consecuencia, el servicio de agua potable se vio afectado temporalmente en las localidades de Campo Largo, Corzuela, Charata, General Pinedo y Las Breñas.

Una vez concluidos los trabajos, el suministro comenzó a restablecerse de manera progresiva en todas las localidades abastecidas por el sistema, recuperando paulatinamente los niveles normales de presión y caudal.

El coordinador general del Segundo Acueducto para el Interior del Chaco, ing. Mario Ropelato, explicó que “estos trabajos eran necesarios para corregir una pérdida detectada en un tramo clave del sistema y evitar inconvenientes mayores en el funcionamiento del acueducto”.

Asimismo, destacó que “la prioridad fue actuar rápidamente para minimizar el impacto en las localidades abastecidas y garantizar la pronta recuperación del servicio”.

Ropelato también señaló que las tareas se desarrollaron conforme a lo planificado y permitieron restablecer el bombeo de manera segura, iniciando así el proceso de normalización del suministro en toda la zona.

Desde Sameep remarcaron además el compromiso del personal técnico y operativo que participó de la intervención, subrayando que este tipo de acciones forman parte del plan permanente de mantenimiento y optimización de la infraestructura hídrica provincial.

Finalmente, la empresa estatal agradeció la comprensión de los usuarios ante las molestias ocasionadas por la suspensión programada y reiteró que estas tareas son fundamentales para garantizar un servicio más eficiente y seguro para las comunidades del interior chaqueño.

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