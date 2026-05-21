SALUD DIO INICIO A LA JORNADA PROVINCIAL DE DONACIÓN DE LECHE HUMANA Y LACTANCIA MATERNA

Desde el Ministerio de Salud destacaron que la donación de leche humana representa un acto solidario fundamental, ya que permite salvar vidas y brindar mayores oportunidades de recuperación a bebés prematuros y recién nacidos que necesitan acompañamiento nutricional especializado.

El Ministerio de Salud realizó este miércoles la primera jornada de capacitación sobre Donación de Leche Humana y Lactancia Materna, organizada por el Banco de Leche Humana “Dr. Carlos Posse” del Hospital “Dr. Julio C. Perrando”, en el Salón Auditorio de OSDE de Resistencia.

La actividad, destinada a agentes sanitarios, profesionales de la salud y público en general, continuará este viernes 22 de mayo y busca fortalecer la promoción de la lactancia materna y la donación de leche humana en toda la provincia.

Durante la primera jornada se desarrollaron exposiciones y capacitaciones vinculadas a la importancia de la lactancia materna, estrategias de promoción, procesos de donación y fortalecimiento de las redes de apoyo para garantizar una mejor atención y acompañamiento a madres y recién nacidos.

Además, participaron profesionales y especialistas del ámbito sanitario, quienes compartieron experiencias, herramientas y conocimientos orientados a consolidar el trabajo interdisciplinario y territorial en materia de salud materno infantil.

Acompañaron el inicio de la actividad la subsecretaria de Redes de Salud Este, Dra. Diana Cabral; la subsecretaria de Promoción de la Salud y Prevención de Enfermedades, Dra. Mirta Ayala; y la directora del Hospital Perrando, Dra. Andrea Mayol.

La jornada continuará este viernes con nuevas disertaciones y abordajes relacionados a la seguridad y calidad de la leche humana, bioseguridad, controles para donantes, salud mental perinatal y otros temas fundamentales para seguir promoviendo prácticas que contribuyan al crecimiento y desarrollo saludable de los recién nacidos.

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