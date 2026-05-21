Siete de cada 10 trabajadores argentinos gastan sus salarios en menos de 14 días

«La desaceleración de la inflación no implica automáticamente una recuperación del salario real” al afirmar que “hoy el desafío ya no pasa solamente por ‘ganarle a la inflación’, sino por reconstruir capacidad de consumo y previsibilidad», sopesó Federico Barni, CEO de Bumeran.

Pero, ¿cuánto tiempo duran los salarios en mayo de 2026?

Un 28% agota su salario apenas cobra para cancelar deudas y cuentas pendientes.

Un 21% logra estirarlo hasta la segunda semana.

A un 15% le alcanza para menos de una semana y a un 9% para una semana.

Solo un 9% llega a cubrir todo el mes con sus ingresos actuales.

¿Qué gastos ejercen mayor presión financiera en los sueldos?

Alquileres: la falta de acceso a una vivienda propia hizo que el costo de alquilar se consolide como el gasto principal para el 44% de los trabajadores.

Alimentación: representa el 27% de la presión sobre los sueldos cuando la Canasta Básica Alimentaria (CBA) tuvo un valor promedio de $665.043 en abril de 2026 para una familia de cuatro personas, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

para una familia de cuatro personas, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Deudas: el 16% de los sueldos básicos mensuales se va en ponerse al día con las cuotas y préstamos.

A nivel regional, Argentina atraviesa una situación crítica en materia de salarios, superada sólo por Panamá, donde el 92% de los trabajadores no llega a fin de mes, y Ecuador, donde ese mismo índice se ubica en un 90%.

En Chile, por ejemplo, la tendencia no se repite pero sí consta en un relevamiento similar que el costo de los alquileres representa el 57% del salario percibido.