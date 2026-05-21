DEPORTES IMPULSÓ JORNADAS DE ACTIVIDAD FÍSICA Y PREVENCIÓN POR EL DÍA MUNDIAL DE LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL

Las propuestas se realizaron en distintos puntos del área metropolitana con participación de Adultos Mayores, controles de salud, actividades recreativas y deportivas.

El Instituto del Deporte Chaqueño, a través del Departamento de Actividad Física y Salud, llevó adelante una serie de jornadas de concientización, charlas y actividades recreativas en el marco del Día Mundial de la Lucha contra la Hipertensión Arterial, con el objetivo de promover hábitos saludables y fomentar una mejor calidad de vida.

La actividad central se desarrolló en el microestadio del polideportivo Jaime Zapata y contó con la presencia del vicepresidente del organismo, Gabriel Pellegrini, quien acompañó la propuesta destinada especialmente a adultos mayores y vecinos del área metropolitana.

Durante la jornada se realizaron controles de presión arterial y distintas actividades orientadas a incentivar la práctica deportiva y la prevención de enfermedades, reforzando el mensaje sobre la importancia del cuidado de la salud y la actividad física cotidiana.

Entre las propuestas desarrolladas se destacaron juegos interactivos, newcom, GAP, entrenamiento funcional, gimnasia neuromuscular y gimnasia aeróbica, generando espacios de recreación, integración y bienestar.

Además, las actividades se extendieron durante toda la semana en distintos puntos del área metropolitana, como el Centro de Salud Saavedra, Usina Tiro Federal, la Escuela N°10 Zoilo Bonfanti y el Centro de Salud Ramón Carrillo. “Tenemos un numeroso grupo de adultos mayores, donde el objetivo de estos eventos es mejorarles la calidad de vida y trabajar para ellos. Esta es una iniciativa que llevamos adelante en la actual gestión del gobernador Leandro Zdero”, expresó Pellegrini.

En ese marco, el vicepresidente del Instituto del Deporte Chaqueño también destacó la participación de adultos mayores en el programa provincial Chaco Juega, donde competirán en disciplinas como truco mixto, sapo, tejo, newcom, orientación, tenis de mesa, tenis y habilidades motrices. Los ganadores accederán a la instancia final nacional que se realizará en la provincia de San Juan.

Desde el organismo remarcaron la importancia de continuar impulsando políticas públicas que promuevan el envejecimiento activo, la inclusión y el acceso a espacios de actividad física y recreación para toda la comunidad.

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