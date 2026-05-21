IPRODICH FORTALECE LA INCLUSIÓN CON MÁS ENTREGAS DE AYUDAS TÉCNICAS EN TODA LA PROVINCIA

El Instituto Provincial para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (IPRODICH) realizó este jueves una nueva entrega de ayudas técnicas destinadas a personas con discapacidad de distintos puntos de la provincia, con el objetivo de fortalecer sus procesos de rehabilitación y promover una mayor autonomía en la vida cotidiana.

La presidente del organismo, Ana María Mitoire, destacó la importancia de estas acciones para garantizar derechos y mejorar la calidad de vida de los beneficiarios. “El objetivo es favorecer la rehabilitación y el desarrollo diario de las personas con discapacidad: ir a la escuela, trabajar y desenvolverse en su vida cotidiana”, expresó.

En esta oportunidad, se entregaron sillas posturales, extensores, muletas, anteojos y otros insumos específicos, varios de ellos confeccionados a medida según las necesidades particulares de cada persona.

Desde el organismo remarcaron que, en lo que va del primer semestre de 2026, ya se concretaron cerca de 500 entregas de ayudas técnicas específicas en toda la provincia. “Lo hacemos con una gestión transparente, utilizando el presupuesto asignado para garantizar que cada recurso llegue a quien lo necesita”, sostuvo Mitoire.

Las ayudas están destinadas a personas con discapacidad que no cuentan con obra social ni son beneficiarias del programa Incluir Salud. Además, en los casos de beneficiarios del interior provincial o cuando se trata de elementos de gran tamaño, el Instituto coordina la entrega directa en los domicilios.

Para acceder a estos beneficios, los interesados pueden acercarse a la sede central del IPRODICH en Resistencia o a las delegaciones ubicadas en Villa Ángela, Charata, Presidencia Roque Sáenz Peña, General San Martín y Juan José Castelli. También se puede obtener información y realizar consultas a través de las redes sociales y del sitio oficial IPRODICH.

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