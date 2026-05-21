OPERATIVOS RURALES SECUESTRARON CINCO TONELADAS DE LEÑA Y CUATRO CABALLOS SUELTOS DURANTE CONTROLES RURALES

Los procedimientos fueron realizados por personal de la Sección Rural Lalelay en distintos puntos del departamento Maipú.

Personal de la Sección Rural Lalelay, dependiente del Departamento Seguridad Rural de Juan José Castelli, llevó adelante este jueves distinto operativo preventivo en jurisdicción de Tres Isletas, que derivaron en el secuestro de carga forestal y animales sueltos.

El primer procedimiento se concretó cerca de las 13:30 en paraje Pampa Laglaive, donde efectivos rurales demoraron la marcha de un camión Mercedes Benz que transportaba unos 5.000 kilos de leña mezcla sin la correspondiente guía forestal que avalara la carga.

Ante esta situación, se dio intervención a la Delegación de Bosques de Juan José Castelli, desde donde dispusieron el secuestro preventivo del producto forestal y la notificación de infracción a la Ley Provincial N° 2079-R de Bosques al conductor del rodado.

Por otra parte, alrededor de las 15, en paraje Colonia Vélez Sarsfield, efectivos policiales que realizaban recorridas preventivas detectaron cuatro caballos sueltos dentro de una chacra abierta.

Finalmente los animales fueron secuestrados y trasladados a corrales de la dependencia policial, en el marco de actuaciones por supuesta infracción a la Ley N° 2765-J de Animales Sueltos. La magistratura interviniente dispuso continuar con las diligencias para establecer la propiedad de los equinos y avanzar con las actuaciones contravencionales correspondientes.

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