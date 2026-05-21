BRASIL: UNA ADOLESCENTE DE 16 AÑOS MURIÓ ELECTROCUTADA CUANDO USABA UNA PLANCHITA PARA EL PELO

La Policía Civil del estado de Bahía informó públicamente que se trató de una muerte por accidente.

La despedida de Maria Catarina

La comunidad del Colegio Estatal de Tiempo Completo José de Souza Machado, al que asistía la adolescente, emitió la semana pasada un mensaje de condolencias para «sus familiares, amigos y con todos los que tuvieron el privilegio de compartir momentos de su trayectoria».

«María Catarina deja recuerdos que permanecerán vivos en la memoria de nuestra comunidad escolar. Que Dios consuele los corazones afligidos y les conceda fuerza, paz y esperanza para enfrentar esta pérdida irreparable. Nuestro más sincero sentimiento», expresaron desde la institución.

El entierro de Maria Catarina fue realizado dentro de las 24 horas del episodio, en su casa de Vereda.