SAENZ PEÑA OPERATIVO PREVENTIVO TERMINÓ CON UN DEMORADO Y UN ELECTRODOMÉSTICO SECUESTRADO

Vecinos alertaron sobre el traslado sospechoso del electrodoméstico y el sujeto fue interceptado a pocos metros tras intentar escapar.

Un hombre de 26 años fue demorado esta mañana alrededor de las 12 en el barrio Belgrano luego de ser sorprendido trasladando un calefón de dudosa procedencia. El procedimiento fue realizado por personal de la Comisaría Segunda durante recorridas preventivas en la zona.

Según informaron fuentes policiales, vecinos alertaron a los efectivos sobre un sujeto que circulaba con un calefón eléctrico por calle 4 y 9. Al ver la presencia de los agentes, el individuo arrojó el elemento e intentó darse a la fuga, aunque fue alcanzado a pocos metros.

Durante el procedimiento, los agentes secuestraron un calefón eléctrico color blanco de 20 litros, marca Diluvio. El demorado no pudo justificar la procedencia del objeto.

Finalmente por disposición de la Fiscalía interviniente, se iniciaron actuaciones por “Supuesta Investigación Actuada”.

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