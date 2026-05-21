COMENZARON LOS TRABAJOS SOBRE LA RUTA NACIONAL Nº 16 ENTRE AVIA TERAI Y RÍO MUERTO

El Gobierno provincial en articulación con Vialidad Nacional iniciaron los trabajos de mantenimiento y recuperación sobre la Ruta Nacional Nº 16, en el tramo comprendido entre Avia Terai y Río Muerto, una de las principales vías de conexión y circulación del territorio chaqueño. Asimismo, esta misma intervención será aplicado posteriormente sobre la Ruta Nacional Nº 95.

Las tareas forman parte de un esquema de trabajo conjunto entre Provincia y Nación, orientado a mejorar las condiciones de transitabilidad, reforzar la seguridad vial y optimizar la infraestructura de una ruta estratégica para el transporte de personas, la producción y el comercio regional. Los trabajos incluyen intervenciones de mantenimiento sobre distintos sectores deteriorados de la calzada, perfilado de banquinas, reparación de sectores críticos y adecuación de la traza para garantizar una circulación más segura y fluida para quienes transitan diariamente por el corredor vial. Desde el Gobierno provincial destacaron la importancia de avanzar con estas acciones coordinadas, teniendo en cuenta el intenso tránsito que registra la Ruta Nacional Nº 16, especialmente por el movimiento productivo y de transporte pesado que conecta al Chaco con otras provincias del norte argentino. Además, remarcaron que el mantenimiento de las rutas constituye una prioridad para fortalecer la conectividad, mejorar la logística y acompañar el desarrollo económico de las distintas localidades del interior provincial.

Las tareas se ejecutan con maquinaria vial y personal especializado, avanzando por etapas a lo largo del tramo comprendido entre Avia Terai y Río Muerto, por lo que solicitaron a los conductores circular con precaución y respetar la señalización preventiva en las zonas intervenidas.

Desde los organismos intervinientes señalaron también que estas obras forman parte de una agenda de trabajo sostenida para recuperar corredores viales estratégicos y garantizar mejores condiciones de circulación en toda la red vial chaqueña.

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