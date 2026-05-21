RESISTENCIA DEMORARON A UN HOMBRE ACUSADO ROBAR EN DOS VIVIENDAS

El sospechoso fue identificado tras registros fílmicos aportados por los damnificados.

Efectivos de la Comisaría Octava Metropolitana demoraron este jueves a un hombre de 37 años, acusado de estar involucrado en al menos dos hechos de hurto ocurridos en distintos domicilios de la ciudad de Resistencia.

La intervención policial se inició luego de las denuncias radicadas por una mujer de 64 años y un hombre de 37, quienes manifestaron haber sufrido la sustracción de distintos elementos desde el frente de sus viviendas.

La primera denunciante constató mediante cámaras de seguridad que, alrededor de las 3 de las madrugada, un sujeto ingresó saltando el muro perimetral de su domicilio y sustrajo una silleta metálica .

Horas más tarde, otro vecino denunció la faltante de un cesto de basura metálico color negro. Al revisar las cámaras de seguridad, observó que el autor presentaba características físicas y vestimenta similares a las del primer hecho.

Con las imágenes aportadas por ambos denunciantes, personal del Servicio Externo de la unidad inició tareas investigativas que permitieron demorar al presunto autor cuando intentaba comercializar un cesto de basura metálico, cuya propiedad no pudo justificar.

Finalmente por disposición de la Fiscalía en turno, el demorado fue notificado de su aprehensión en las causas por “Supuesto Hurto”, mientras continúan las actuaciones correspondientes.

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