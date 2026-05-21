EN MEDIO DE LA FEROZ INTERNA LIBERTARIA, MARTÍN MENEM PIDIÓ «NO SUBESTIMAR» A JAVIER MILEI
Martín Menem quedó en el ojo de la tormenta luego de que quedara pegado a una cuenta de X muy crítica con Javier Milei.
El gobierno de Javier Milei sigue empantanado en sus propios demonios. Sin lograr desactivar el escándalo de corrupción que involucra a Manuel Adorni, ahora la feroz interna que divide al oficialismo parece haber entrado en una espiral de autodestrucción cuyas consecuencias son todavía difíciles de prever.
El muy bien aceitado ejército de trolls con Daniel Parisini, más conocido como el «Gordo Dan», a la cabeza apuntó el fin de semana contra Martín Menem, presidente de la Cámara de DIputados y ladero de la Secretaria General de la Presidencia Karina Milei, a quien acusaron de estar detrás de la cuenta de X conocida como @periodistaRufus en la que se publicaron fuerte críticas a Milei y se criticaba al asesor presidencial, Santiago Caputo.
Ahora Menem rompió el silencio, y si bien intentó minimizar este nuevo capítulo en la interna libertaria, cruzó a quienes aseguran que «le mienten» al Presidente y pidió «no subestimarlo».
“Se trata de un link de Instagram que lo envió alguna de las personas que colabora conmigo”, intentó explicar este jueves Menem en diálogo con Radio Mitre y aseguró que «algún pícaro de por ahí tomó el link, lo subió y cualquiera que lo abra le va a aparecer que es de Martin Menem». Frente a ello, insistió, aseguró no tener “absolutamente nada que ver” con la cuenta @periodistaRufus.
Días atrás el propio Milei respaldó al presidente de la Cámara de Diputados y aseguró que «eso fue algo que le han plantado a Martín Menem”. Desde las huestes de las Fuerzas del Cielo, en tanto, denunciaron que “le mintieron al Presidente” y hasta comenzaron a ridiculizarlo por su error al hablar de la causa contra José Luis Espert luego de que «Fred» Machado se declarara culpable de los delitos de lavado y fraude a cambio de que no lo investiguen por narcotráfico.
Frente a ello Menem aseguró que sostener que le mienten a Milei es “subestimar al Presidente” e insistió: “no subestimen al Presidente, si alguien pensara que yo le miento al Presidente no me hubiera dado la enorme responsabiliad de presidir la Cámara de Diputados”.
Sin embargo Ramiro Marra sumó hoy un nuevo capítulo al escándalo. En sus redes confirmó que «sí, le mienten» y, lapidario, advirtió: «Lo sufrí en carne propia. A veces uno decide callar y guardarse las cosas por el bien y la estabilidad del país, pero tampoco podemos fingir demencia eternamente. La lealtad es con las ideas y con la verdad, no con el diario de Yrigoyen que le arman«.
A Marra se sumó Agustín Laje, presidente de la Fundación Faro e ideólogo libertario. Aseguró que le “molesta constatar que le están mintiendo al Presidente” y dijo que la situación es “inaceptable”. “Lejos de proteger al poder, la mentira lo corroe desde adentro”, sostuvo también en X, donde respaldó al Gordo Dan.