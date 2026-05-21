EN MEDIO DE LA FEROZ INTERNA LIBERTARIA, MARTÍN MENEM PIDIÓ «NO SUBESTIMAR» A JAVIER MILEI

Días atrás el propio Milei respaldó al presidente de la Cámara de Diputados y aseguró que «eso fue algo que le han plantado a Martín Menem”. Desde las huestes de las Fuerzas del Cielo, en tanto, denunciaron que “le mintieron al Presidente” y hasta comenzaron a ridiculizarlo por su error al hablar de la causa contra José Luis Espert luego de que «Fred» Machado se declarara culpable de los delitos de lavado y fraude a cambio de que no lo investiguen por narcotráfico.

Frente a ello Menem aseguró que sostener que le mienten a Milei es “subestimar al Presidente” e insistió: “no subestimen al Presidente, si alguien pensara que yo le miento al Presidente no me hubiera dado la enorme responsabiliad de presidir la Cámara de Diputados”.

Javier Milei y Ramiro Marra

Sin embargo Ramiro Marra sumó hoy un nuevo capítulo al escándalo. En sus redes confirmó que «sí, le mienten» y, lapidario, advirtió: «Lo sufrí en carne propia. A veces uno decide callar y guardarse las cosas por el bien y la estabilidad del país, pero tampoco podemos fingir demencia eternamente. La lealtad es con las ideas y con la verdad, no con el diario de Yrigoyen que le arman«.

A Marra se sumó Agustín Laje, presidente de la Fundación Faro e ideólogo libertario. Aseguró que le “molesta constatar que le están mintiendo al Presidente” y dijo que la situación es “inaceptable”. “Lejos de proteger al poder, la mentira lo corroe desde adentro”, sostuvo también en X, donde respaldó al Gordo Dan.