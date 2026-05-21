DIPUTADA LIBERTARIA TILDÓ DE «MONTONERA» A VICTORIA VILLARRUEL Y LA RESPUESTA FUE LETAL: «¿USTED SE FUMÓ…?»

Villarruel goza el mal momento del Gobierno: «Estamos esperando la declaración jurada de Adorni»

Hay quienes dicen que la venganza es un plato que se come frío. Y aunque no habría motivos para que Victoria Villarruel se vengue del gobierno de Javier Milei, sí es cierto que ha sido sumamente desplazada y desechada por los principales soldados libertarios, incluyendo al Presidente, como líder absoluto de un espacio que ya no la quiere.

La enemistad es evidente y confesa, por lo que la vicepresidenta ahora se dedica a sus funciones y a disfrutar el escándalo que sacude a La Libertad Avanza: Manuel Adorni y su presunto enriquecimiento ilícito que, vale mencionar, salpica también a su hermano Francisco.

Victoria Villarruel | Manuel Adorni

Desde Rosario y al respecto de su creciente conflicto con la gestión libertaria, la vicepresidenta manifestó: «Yo me mantengo siempre con mucho respeto hacia la sociedad y hacia todos los sectores. Por supuesto, si a mí me llegaran a faltar el respeto, igualmente no voy a responder con faltas de respeto. Siempre creo que la convivencia en sociedad debe ser basada en el respeto, así que de eso tienen que preguntarle a mí.

Finalmente, apuntó al jefe de Gabinete entre risas: «Estamos esperando todos esperando la declaración jurada de Adorni», dijo, y se retiró.