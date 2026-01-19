CAMINERA RECUPERÓ DOS MOTOCICLETAS LABRÓ 257 ACTAS Y DETECTÓ 21 ALCOHOLEMIAS POSITIVAS

Este fin de semana, Policía Caminera realizó operativos en toda la provincia, con el fin de prevenir incidentes viales y fortalecer la Seguridad Vial.

Resistencia

En el macrocentro agentes viales recuperaron una motocicleta marca Keller de 110 cc.

Tenía pedido de secuestro por supuesto hurto calificado, a solicitud de la Cría 2da de Barranqueras.

Efectivos viales recuperaron una motocicleta marca Motomel modelo B 110 cc.

Tenía pedido de secuestro por supuesto hurto calificado, a solicitud de la Cría 1ra de la provincia de San Luis del año 2015.

Sáenz Peña

El sábado sobre RN 16 km 168 interceptaron en un operativo cerrojo a un camionero de 31 años.

Iba zigzagueando sobre la ruta. La prueba de alcoholemia le dio 1,07 g/l.

Secuestraron el camión marca Scania y junto al conductor fue llevado a la comisaría jurisdiccional.

San Bernardo

Intervinieron una carga de alimentos. Transportaban 2.129 kilos de fideos en un camión.

No tenía habilitación del rodado para transporte de productos alimenticios.

OPERATIVOS

Policía Caminera realizó controles de alcoholemia junto a la Dir. de Tránsito del municipio de Resistencia y, sobre rutas, junto a la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

Participó de varios operativos preventivos entre ellos Lince y Patrullajes Nocturnos.

Sistema SiGeBi – Sifcop

En distintos controles lograron detener a dos personas que tenías pedidos de captura.

SECUESTROS, ACTAS Y TESTS DE ALCOHOLEMIA

Se detectaron 21 alcoholemias y se labraron 257 actas varias.

Se retiraron animales sueltos de la ruta.

Se incautaron 34 motocicletas por infracción al Código de Faltas, Municipio y Caminera.

Se registraron cuatro incidentes viales, uno de ellos fatal.

