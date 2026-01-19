LAS YAGUARETÉS A LA FINAL CON SELLO CHAQUEÑO

El seleccionado argentino femenino de rugby seven venció con autoridad a República Checa por 22 a 12 y aseguró su lugar en la final del torneo y la clasificación al SVNS 2.

El encuentro tuvo un fuerte protagonismo chaqueño con la presencia de Cristal Escalante, Malena Díaz y Talía Rodich en el plantel.

Cristal Escalante se destacó como goleadora del equipo, siendo una de las figuras del partido y pieza clave en el triunfo albiceleste.

Gran actuación colectiva y orgullo para el deporte del Chaco, presente en una jornada histórica para Las Yaguaretés.

