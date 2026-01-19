LA TV PUBLICA Y RADIO NACIONAL TRANSMITIRAN TODOS LOS PARTIDOS DE ARGENTINA EN EL MUNDIAL 2026

La transmisión por medios públicos de los encuentros de la Selección mantiene así una tradición de fuerte impacto social y cultural, aunque bajo un formato que, según subrayan desde la Casa Rosada, no compromete recursos públicos.

Argentina en el Mundial 2026

El Mundial 2026 será el primero en disputarse en tres países: Estados Unidos, Canadá y México. Se jugará en 16 ciudades, y también será el primero con 48 selecciones participantes, contra las 32 habituales.

La Selección dirigida por Lionel Scaloni se enfrentará en la primera fase a Argelia, el 16 de junio a las 22, en Kansas City; a Austria, el 22 de junio a las 14, en Arlington, Texas, y a Jordania, el 27 de junio, a las 23, en esta misma última sede.

Será la edición más grande del Mundial que se haya disputado, con 104 partidos, y el encuentro inaugural entre México y Sudáfrica por el Grupo A, el 11 de junio a las 15 en el estadio Ciudad de México.