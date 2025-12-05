CAMINERA RECUPERA DOS MOTOCICLETAS, DETIENE A DOS PERSONAS BUSCADAS POR LA JUSTICIA Y REALIZÓ VARIAS INTERVENCIONES

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Ruta Nacional 16 y Av. Juan Manuel de Rosas.

Ayer, agentes viales secuestraron una motocicleta marca Honda modelo ST 70 que presentaba pedido de secuestro por supuesto hurto desde fecha 16/03/2000 a solicitud de la comisaria primera. Su conductor era un hombre de 46 años.

Paralelo 28°

Sus pares del puesto de control caminero Paralelo 28 detuvieron a un hombre de 31 años por presentar un pedido de detención desde fecha 26/05/2025 a solicitud de la comisaria Basail.

Sáenz Peña

Por la Noche, en la ciudad termal en conjunto con personal de Tránsito Municipal local, incautaron 19 motocicletas por supuesta infracción ordenanzas municipales.

Pto. Ctrol. Caminero Casilla 3- (Ruta Nac. 11 km 1041,5).

Más tarde, operadores del puesto en mención, demoraron un camión que transportaba 30.100 Kg. de Trigo por que el CPE figuraba inactivo en el momento del control. Se dio intervención al organismo competente.

📍 Planta Verificadora N° 6-Villa Ángela

Además, un conductor llevo su motocicleta marca Honda modelo Xr 150 cc para realizar la verificación. Al momento del control el perito verificador en turno descubrió que el dominio y cedula son apócrifos. Tras consultar en la página de DNRPA arrojó que presenta Pedido de Secuestro de fecha 25/10/2025 a solicitud de la unidad Judicial N°4 a solicitud de la Policía de la Provincia de Córdoba.

La fiscalía en turno dispuso que se proceda al secuestro del motovehículo, y documentaciones y su conductor sea notificado de las actuaciones legales correspondientes.

Ruta Nac. n° 95 km 1228- J.J. Castelli

Efectivos viales, detuvieron a un joven de 24 años por presentar pedido de detención en contexto Violencia de Género. Finalmente procedieron a la conducción del joven a la Cria. 1° Jurisdiccional.

