PUERTO VILELAS TERMINÓ DETENIDO POR DESOBEDIENCIA JUDICIAL

El joven fue detenido incumplió una orden bajo un caso de Violencia de Género.

Cerca de las 19, los agentes de la Comisaría de Puerto Vilelas y la Segunda de Barranqueras detuvieron a un hombre en el paraje El Palmarcito. El ciudadano tenía una prohibición de acercamiento y la incumplió. Cuando lo demoraron los agentes, este se entregó sin oponer resistencia y fue aprehendido según lo dispuesto por el magistrado de género.

El hombre fue detenido bajo la causa de “supuesta desobediencia judicial en contexto de violencia de género” y fue trasladado hasta el departamento Violencia Familiar y de Género para la revisión de su dispositivo.

Relacionado