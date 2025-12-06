Este sábado 6 de diciembre a las 18 horas se habilitará formalmente la primera etapa de la central de energía fotovoltaica proyectada por la UNNE y el Gobierno de Corrientes.

Los paneles solares instalados tienen una capacidad de generación de 540 kilovatios y en una segunda etapa, se duplicará este potencial, alcanzando el megavatio (1 MW). La central se encuentra en el extremo este del Campus y busca abastecer con energía limpia los requerimientos energéticos del mismo.

Esta Central Fotovoltaica se erige en un predio de aproximadamente dos hectáreas aportado por la UNNE (entre el Km 1032- Ruta Nacional N°12 y Avenida Libertad), en la ciudad de Corrientes. El aprovechamiento de la energía solar eléctrica generada por éstos primeros 756 paneles o módulos fotovoltaicos, será inyectada a una red interna, lo que permitirá autoabastecimiento de las instalaciones del mencionado Campus, con posibilidad de utilizar los excedentes – en días sin actividad académica – a la red general de energía eléctrica de la ciudad.

Este proyecto inició con el acuerdo de partes y posterior firma de convenio marco, donde el rector de la UNNE, Omar Larroza y el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, acordaron la construcción de una central de energía fotovoltaica para abastecer con energía limpia el Campus Deodoro Roca de la UNNE.

La firma habilitó -en noviembre 2024- la ejecución de obra e instalación de la central de generación y suministro de energía fotovoltaica a cargo de la empresa ENCOR S.A. encargada de la construcción de esta primera etapa que se inaugurará este sábado 6 de diciembre.

“Serán 756 paneles o módulos fotovoltaicos (con tecnología mono y bifacial) los que se inaugurarán en esta primera etapa del proyecto, los que ocupan en total una hectárea del gran predio”, subrayó el ingeniero Fabio Zeniquel, a cargo de la obra, desde su rol de subsecretario de Infraestructura y Construcciones Universitarias de la UNNE.

Espacio de formación profesional

En el acuerdo suscripto por los referentes de la UNNE y el gobierno de Corrientes, se dejó sentado que esta Central de Energía Fotovoltaica tiene entre sus objetivos futuros, la conformación de un laboratorio experimental con fines educativos, la formación profesional, el ahorro energético y el desarrollo tecnológico.

Con este espacio activo, se ampliarán las posibilidades para realizar investigación y transferencia de conocimiento, asociados a grupos que trabajan con el aprovechamiento de fuentes energéticas renovables desde la UNNE.

Este proyecto se enmarca en el Programa EcoCampus de la UNNE que propicia la incorporación de la dimensión ambiental en las distintas funciones y acciones de esta universidad, en pos de alcanzar objetivos de reducción del consumo de energías de fuentes convencionales y al mismo tiempo, contribuir con el aprovechamiento de las energías renovables.

La UNNE se convierte así, en la primera universidad de la región en incorporar autoabastecimiento de energía de esta magnitud a partir de fuentes renovables.