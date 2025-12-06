SENASA suspendió la importación de chorizos y un jamón de España por una enfermedad tóxica

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) dispuso que se suspendan temporalmente las importaciones de jamones y chorizos provenientes desde España, tras la detección de la Peste Porcina Africana (PPA) en jabalíes en Barcelona. Estos productos, explicó el organismo sanitario, son capaces de vehiculizar el virus.

La Peste Porcina Africana es una enfermedad exótica en la Argentina y países de Sudamérica, que afecta a los cerdos domésticos y silvestres. No constituye un riesgo para las personas, ni altera la inocuidad de los productos de porcinos.

La enfermedad se trasmite entre cerdos y jabalíes a través del contacto directo o indirecto, causando alta mortalidad. El virus de la PPA puede persistir durante mucho tiempo en el medio ambiente, incluso en una alta variedad de productos porcinos.

A partir de la confirmación del hallazgo por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) de España y su comunicación oficial a la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA), el Senasa reforzó las medidas de prevención sanitaria y los controles de cargas comerciales en puertos, aeropuertos y puestos fronterizos, a fin de prevenir el ingreso de mercancías, productos y subproductos de origen porcino.

Solo se autorizará el ingreso de mercancías porcinas comerciales cuyos procesos de elaboración garanticen la inactivación del virus de PPA. Entre los productos permitidos se encuentran los jamones madurados durante al menos 6 meses, productos cocidos o tripas saladas (según tratamiento de inactivación del patógeno), alimentos para mascotas extrusados o enlatados.