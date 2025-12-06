SENASA SUSPENDIÓ LA IMPORTACIÓN DE CHORIZOS Y UN JAMÓN DE ESPAÑA POR UNA ENFERMEDAD TÓXICA
El Senasa advirtió que se detectó Peste Porcina Africana en jabalíes de España. Los jamones y salames pueden vehiculizar el virus que, aunque no afecta a humanos, tiene alta mortalidad en los cerdos.
La enfermedad se trasmite entre cerdos y jabalíes a través del contacto directo o indirecto, causando alta mortalidad. El virus de la PPA puede persistir durante mucho tiempo en el medio ambiente, incluso en una alta variedad de productos porcinos.
Todos los demás productos porcinos, como salazones, chorizos secos y jamones crudos de menos de 6 meses de maduración, constituyen un riesgo sanitario, por lo que no podrán ingresar al país.
Asimismo, el Senasa explicó que verifica exhaustivamente los residuos de aviones y buques transcontinentales provenientes de países donde la PPA es endémica, ya que es una de las vías de diseminación de la enfermedad.
Asimismo desde el año 1999 los viajeros no tienen permitido ingresar productos porcinos, indistintamente de la condición sanitaria del país de procedencia.