EL INSSSEP FIRMÓ UN CONVENIO QUE GARANTIZA MAYOR COBERTURA A SUS AFILIADOS EN CÓRDOBA

El INSSSEP suscribió un importante convenio con un grupo de prestadores de salud que permitirá ampliar significativamente la cobertura médica para los más de 500 afiliados radicados en la provincia de Córdoba. El acuerdo entrará en vigencia a partir de la hora cero de este sábado 6 de diciembre.

El presidente del Instituto, Rafael Meneses, destacó la relevancia del avance alcanzado: “Tenemos una excelente noticia para compartir con los más de 500 afiliados que se encuentran en la provincia de Córdoba, que viene atravesando un momento muy difícil desde hace un tiempo. Hoy, junto al Directorio, pudimos resolver un convenio con el Grupo GEA, el Sanatorio La Cañada y toda la red de prestadores que integran este sistema en la provincia. Creemos que es, sin dudas, un salto de calidad en el servicio de salud para todos nuestros afiliados”.

El convenio brindará acceso a una amplia red de especialidades, servicios de internación, estudios diagnósticos y urgencias, garantizando una atención más cercana, rápida y eficiente para cada afiliado chaqueño que reside en Córdoba.

