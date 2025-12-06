SOLICITUD DE PARADERO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

La Policía del Chaco en base a una denuncia registrada en , solicita a la comunidad su valiosa colaboración de informar a la unidad policial más cercana cualquier información relacionada al paradero de JAVIER DAVID HERRERA, de 20 años, de 1,60 metros de altura, de contextura física otra, tez morocha, cabello castaño claro, ojos color ,usando la siguiente vestimenta y/o efectos personales: vestía una remera mangas cortas, c/ marrón claro, bermuda c/negra y de ojotas, Se le ha visto por última vez en Resistencia en fecha 05/12/2025.

Cualquier novedad sobre la persona , favor de acercarse a la unidad más próxima a su domicilio o bien comunicarse a al o al servicio de emergencias 911.-

