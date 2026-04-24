SAMEEP CONFIRMÓ QUE LA PLANTA DE TRES ISLETAS OPERÓ SIN INCONVENIENTES PESE A LAS LLUVIAS EXTREMAS

Autoridades de la empresa Sameep constataron el normal funcionamiento de la planta potabilizadora de Tres Isletas luego del reciente temporal extraordinario y avanzaron en la definición de acciones para optimizar la infraestructura del servicio.

Estuvieron en Tres Isletas, el vocal, Guillermo Pereyra Iglesias, y el gerente general, Edgardo Altamirano, quienes mantuvieron un encuentro de trabajo con personal técnico de la empresa y las autoridades locales. Durante la jornada, realizaron un relevamiento del sistema de purga y evaluaron el desempeño operativo de la planta tras las intensas precipitaciones registradas en la región.

Los funcionarios verificaron en territorio el estado de las instalaciones, constatando que operan de manera óptima. “El anegamiento de distintos sectores de la ciudad no es consecuencia del funcionamiento de la planta potabilizadora ni del vertido de sus aguas de purga. La infraestructura de la empresa ha operado bajo los protocolos correspondientes”, afirmó el gerente general, quien atribuyó la situación a la magnitud inusual de las lluvias.

Enfoque técnico y proyecciones

Por su parte, el vocal de Sameep, Guillermo Pereyra Iglesias, señaló que el trabajo técnico permitió analizar el impacto del evento climático en la infraestructura local y definir las acciones a seguir. “Continuamos delineando medidas para optimizar el servicio en distintos puntos de la provincia, fortaleciendo la respuesta ante situaciones excepcionales como la registrada”, concluyó.

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