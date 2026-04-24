Pelota libre por celular: cómo ver en vivo Lanús vs. Central Córdoba

El presente del conjunto del sur del conurbano muestra una dualidad marcada. Si bien los resultados recientes le permitieron acomodarse en la tabla, el funcionamiento colectivo todavía deja dudas. La derrota frente a Gimnasia de Mendoza en la última presentación evidenció algunas falencias. Además del compromiso por el torneo local, también tiene en el horizonte un desafío importante por la Copa Libertadores. El próximo martes recibirá a Liga de Quito en un duelo clave por la fase de grupos.