BERGIA: “NO SE PUEDE LIMPIAR EL PJ CON LOS MISMOS QUE LO ENSUCIARON”*

El dirigente cuestionó con dureza al PJ chaqueño al señalar que no puede hablarse de renovación ni reconstrucción si continúan ocupando espacios los mismos referentes que arrastran cuestionamientos, desgaste o descrédito. Según planteó, la política no puede seguir naturalizando estas prácticas, ya que terminan debilitando la credibilidad del partido frente a la sociedad.

En ese marco, apuntó a casos puntuales como el de Marta Soneira, vinculada a causas por presuntas irregularidades en el manejo de tierras fiscales, y criticó la falta de una señal política firme ante este tipo de situaciones. También mencionó a Javier Martínez, a quien acusó de priorizar su posicionamiento personal mientras persisten problemas en la gestión municipal, lo que —según sostuvo— refleja una desconexión con las demandas reales de la gente.

Finalmente, advirtió que el peronismo atraviesa una crisis de confianza producto de la repetición de dirigentes y prácticas que la sociedad ya rechaza. Remarcó que sin autocrítica real, responsabilidad política y recambio genuino, no habrá posibilidad de reconstrucción ni futuro, y concluyó que no se puede “limpiar” el partido con los mismos actores que contribuyeron a su deterioro.

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