31° ANIVERSARIO EL DEPARTAMENTO DEL C.O.E. CELEBRA SU ANIVERSARIO CON UN RECONOCIMIENTO ESPECIAL

El personal realizó un presente como reconocimiento y detalle por la trayectoria de un conocido instructor dentro del Departamento.

Anoche, un total de ocho efectivos del Cuerpo de Operaciones Especiales fue a visitar a un viejo amigo, el Suboficial Mayor Retirado, Miguel Ángel Ramírez. En el marco del 31° aniversario del Departamento (que se celebra el 8 de diceimbre), los funcionarios fueron a entregarle un presente en reconocimiento por su paso y trayectoria en el C.O.E..

El Suboficial Mayor se desempeñó como Sniper e instructor de tiro capacitador de Fuerzas Especiales y, tras su retiro, los efectivos del C.O.E. decidieron hacerle un regalo y celebrar con él.

