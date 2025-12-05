CUÁNTO CUESTA VIAJAR A KANSAS, SAN FRANCISCO Y DALLAS PARA VER A LA SELECCIÓN ARGENTINA EN EL MUNDIAL 2026
Los hinchas que planean la travesía por estas tres ciudades estadounidenses ya analizan tarifas aéreas, hospedajes y paquetes completos.
La fiebre mundialista ya empezó a sentirse entre los hinchas argentinos, que buscan anticiparse a una logística más exigente que en ediciones anteriores. La Selección dirigida por Lionel Scaloni tendrá su recorrido inicial repartido entre Kansas, San Francisco y Dallas, mientras enfrenta a Argeria, Austria y Jordania como parte de una fase de grupos que obligará a calcular precios, conexiones y estadías con una precisión poco habitual.
En un torneo que se expande a 48 equipos y supera el centenar de partidos, el desafío no solo pasa por conseguir una entrada, sino por dar forma a un itinerario viable en tres ciudades clave del territorio estadounidense.
Con el fixture confirmado para el 16, 22 y 27 de junio, y con escenarios que se intercambian según la programación —primer partido en Kansas o San Francisco, segundo en Dallas o San Francisco, y cierre en Kansas o Dallas—, comienza una carrera por anticipar compras ante tarifas cambiantes y una demanda que crece a medida que se acerca el inicio del certamen.
Los primeros cálculos para acompañar a la Selección
En este escenario, Kansas City asoma como el punto de partida más accesible para quienes buscan alternativas. Entre las opciones más difundidas se encuentra un paquete que combina vuelo ida y vuelta desde Buenos Aires con escala, más una noche en el Homewood Suites by Hilton Kansas City Speedway, con desayuno incluido.
El precio informado para una persona es de $2.996.202, cifra que se duplica a $5.992.404 en el caso de dos viajeros. Estas propuestas admiten sumar traslados, alquiler de vehículos y actividades adicionales, ajustándose al presupuesto de cada simpatizante que planea estar presente en la fase inicial.
Hacia Dallas, los valores crecen y se acercan al perfil de quienes prefieren un margen mayor de comodidad. Las plataformas de viajes muestran combos que integran dos noches en el Sheraton Dallas Hotel by the Galleria con vuelos operados por Avianca, empresa que mantiene una fuerte presencia en conexiones entre Ezeiza y distintas ciudades de Estados Unidos.
La tarifa individual asciende a $4.458.375, mientras que el monto por dos personas trepa a $8.916.750, siempre condicionado por las escalas y la disponibilidad del momento, que pueden modificar tanto la duración total del viaje como su costo final.
San Francisco, por su parte, se posiciona como otra alternativa relevante dentro de la etapa grupal. Entre las propuestas más destacadas figura un paquete que ofrece dos noches en el RIU Plaza Fisherman’s Wharf con desayuno, además de vuelos de Copa Airlines con una escala técnica.
El valor se ubica en $3.600.594 por pasajero o $7.201.188 para dos, sin incluir percepción RG5617 ni los impuestos nacionales que se aplican al finalizar la operación. Al igual que en el resto de los destinos, la disponibilidad hotelera y la demanda creciente generan variaciones permanentes en los montos publicados.
Otras compañías de servicios turísticos impulsan alternativas más completas, orientadas a quienes planean asistir a todos los encuentros de la Selección argentina en la fase inicial. Estas propuestas combinan vuelos ida y vuelta, tres entradas garantizadas, alojamiento durante dos semanas en hoteles de cuatro estrellas, traslados a los estadios, asistencia médica, charlas informativas y un kit de bienvenida.
Uno de estos paquetes aparece en preventa a $12.111.930 (USD 8183) por persona, sujeto a actualización cuando se confirme la distribución final de partidos. Otra empresa exhibe una opción valuada en USD 9550 (cerca de $14.134.000), con vuelos internos incluidos, 13 noches de alojamiento y transporte para cada una de las presentaciones del equipo.
En paralelo, la estructura oficial de entradas para la fase de grupos establece un valor inicial de USD 60, con tarifas que varían de acuerdo con la ubicación seleccionada y la demanda de cada partido. Para el choque decisivo, la final, la cifra asciende a USD 6730, sin cargos adicionales definidos de manera pública hasta el momento.
El reglamento vigente permite adquirir hasta cuatro entradas por persona para cada compromiso y un máximo de 40 por participante durante toda la Copa del Mundo, un esquema que repercute tanto en los hinchas como en los operadores autorizados que se preparan para una demanda sin precedentes.