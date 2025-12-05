EL DÓLAR BLUE ANOTÓ SU PRIMERA SUBA EN CUATRO JORNADAS E IGUALÓ EL PRECIO DEL MAYORISTA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.435 .

El dólar CCL opera a $1.512,75 y la brecha con el dólar oficial se posicionó en 5,4%.

Valor del dólar MEP hoy, viernes 5 de diciembre

El dólar MEP opera a $1.474,54 y la brecha con el dólar oficial es de 2,8%.

Precio del dólar tarjeta hoy, viernes 5 de diciembre

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.898.

Cotización del dólar cripto hoy, viernes 5 de diciembre

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.489,54, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, viernes 5 de diciembre

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s89.450,18, según Binance.