Vie. Dic 5th, 2025

EL DÓLAR BLUE ANOTÓ SU PRIMERA SUBA EN CUATRO JORNADAS E IGUALÓ EL PRECIO DEL MAYORISTA

By Redaccion 1 hora ago
PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080
El dólar blue subió $5 (0,4%) a $1.415 para la compra y a $1.435 para la venta, y cerró igual que en la última jornada de la semana pasada, según los operadores de la city consultados por Ámbito.

Así, el tipo de cambio informal anotó su primera suba en cuatro jornadas e igualó el nivel del dólar mayorista, que cayó $9, por lo que la brecha con el mismo es del 0%.

A cuánto cerró el dólar oficial hoy, viernes 5 de diciembre

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.435.

El dólar oficial minorista cerró a $1.410 para la compra y a $1.460 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa cotizó a $1.411,91 para la compra y a $1.462,75 para la venta.

Valor del CCL hoy, viernes 5 de diciembre

El dólar CCL opera a $1.512,75 y la brecha con el dólar oficial se posicionó en 5,4%.

Valor del dólar MEP hoy, viernes 5 de diciembre

El dólar MEP opera a $1.474,54 y la brecha con el dólar oficial es de 2,8%.

Precio del dólar tarjeta hoy, viernes 5 de diciembre

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.898.

Cotización del dólar cripto hoy, viernes 5 de diciembre

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.489,54, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, viernes 5 de diciembre

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s89.450,18, según Binance.

Deja un comentario

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com