EL DÓLAR BLUE ANOTÓ SU PRIMERA SUBA EN CUATRO JORNADAS E IGUALÓ EL PRECIO DEL MAYORISTA
A cuánto cerró el dólar oficial hoy, viernes 5 de diciembre
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.435.
Valor del CCL hoy, viernes 5 de diciembre
El dólar CCL opera a $1.512,75 y la brecha con el dólar oficial se posicionó en 5,4%.
Valor del dólar MEP hoy, viernes 5 de diciembre
El dólar MEP opera a $1.474,54 y la brecha con el dólar oficial es de 2,8%.
Precio del dólar tarjeta hoy, viernes 5 de diciembre
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.898.
Cotización del dólar cripto hoy, viernes 5 de diciembre
El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.489,54, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, viernes 5 de diciembre
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s89.450,18, según Binance.