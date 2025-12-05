“SON TODOS GANABLES”: LA REACCIÓN DE UN CAMPEÓN DEL MUNDO AL VER EL GRUPO DE ARGENTINA EN EL MUNDIAL 2026

Argentina ya conoce a sus rivales en el Mundial 2026. (Foto: AP)

Nicolás Tagliafico organizó una transmisión en vivo para reaccionar al sorteo del Mundial 2026 junto a sus seguidores. El lateral, que podría ser citado por Lionel Scaloni, analizó en directo el grupo que le tocó a la Selección argentina.

La Albiceleste integrará el Grupo J, junto a Austria, Argelia y Jordania. Al conocer al rival europeo, Tagliafico comentó: “No recuerdo la última vez que jugamos contra Austria, pero todos los seleccionados son competitivos”.

Cuando apareció Argelia, añadió: “Argelia va con nosotros. Duro. Buenos jugadores”. Minutos después, reaccionó sorprendido al ver al combinado asiático completar la zona.

Finalmente, resumió su sensación general sobre el sorteo: “Bueno, nada de grupo de la muerte la verdad. Opiniones… No hay nada accesible, pero son tres rivales ganables”, expresó con tranquilidad.

Así quedaron conformados todos los grupos del Mundial 2026

GRUPO A: México, Corea del Sur, Sudáfrica y Repechaje Europeo 4 (Rep. Checa, Irlanda, Dinamarca o Macedonia).

GRUPO B: Canadá, Suiza, Qatar y Repechaje Europeo 1 (Gales, Bosnia y Herzagovina, Italia o Irlanda del Norte).

GRUPO C: Brasil, Marruecos, Escocia y Haití.

GRUPO D: Estados Unidos, Australia, Paraguay y Repechaje Europeo 3 (Eslovaquia, Kosovo, Turquía o Rumania).

GRUPO E: Alemania, Ecuador, Costa de Marfil y Curazao.

GRUPO F: Países Bajos, Japón, Túnez y Repechaje Europeo 2 (Ucrania, Suecia, Polonia o Noruega).

GRUPO G: Bélgica, Irán, Egipto y Nueva Zelanda.

GRUPO H: España, Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde.

GRUPO I: Francia, Senegal, Noruega y Repechaje Intercontinental 2 (Bolivia, Surinam o Irak).

GRUPO J: ARGENTINA, Austria, Argelia y Jordania.

GRUPO K : Portugal, Colombia, Uzbekistán y Repechaje Intercontinental 1 (Nueva Caledonia, Jamaica o RD Congo).

GRUPO L: Inglaterra, Croacia, Panamá y Ghana.