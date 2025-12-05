EL GOBIERNO ELIMINARÁ CASI 3 MIL SUBSIDIOS DE COUNTRIES Y BARRIOS CERRADOS
Esta medida afectará a los hogares que se habían inscripto bajo el rótulo de «ingresos bajos o medios». Se suma a la recategorización que ya se hizo a más de 15.518 usuarios de Puerto Madero.
Desde la Secretaría de Energía de la Nación también informaron que en el marco de la revisión integral del padrón del Registro del Acceso a los Subsidios Energéticos (RASE) incorporaron el análisis de urbanizaciones cerradas de la provincia de Córdoba, donde se identificaron 2.854 hogares que recibían subsidios a pesar de residir en countries y barrios de alto poder adquisitivo.
El Gobierno oficializó la quita de subsidios energéticos a usuarios de countries del AMBA y Puerto Madero
El Gobierno oficializó la quita de subsidios energéticos a unos 15.500 usuarios de countries del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y del barrio porteño de Puerto Madero, quienes estaban categorizados como de ingresos bajos y medios a pesar de que viven en zonas consideradas de alto poder adquisitivo.
La medida, que había sido anunciada hace dos semanas por el vocero Manuel Adorni, se publicó este lunes en el Boletín Oficial con la firma del subsecretario de Transición y Planeamiento Energético, Antonio Milanese, y se enmarca en el Período de Transición hacia Subsidios Energéticos Focalizados.
La Disposición 1/2025 señala que, de acuerdo con el análisis y cruces de datos del Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE), «se evidencia que existe una gran cantidad de usuarios residenciales segmentados como N2 (Menores Ingresos) y N3 (Ingresos Medios), ubicados en áreas geográficas de alto poder adquisitivo, que representan manifiesta capacidad contributiva».
Para mejorar la identificación de los usuarios y «reducir los errores de inclusión en la asignación de subsidios energéticos», la Subsecretaría identificó a usuarios del AMBA ubicados «tanto en urbanizaciones cerradas del Gran Buenos Aires como en el barrio de Puerto Madero de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires».