El Gobierno eliminará casi 3 mil subsidios de countries y barrios cerrados

El Gobierno anunció que eliminará casi 3 mil subsidios de countries y barrios cerrados, que se habían inscripto bajo el rótulo de «ingresos bajos o medios», al momento de inscribirse en el registro. Según informaron, esto implicaría «un ahorro de más de 3.560 millones de pesos al año».

Según informó el jefe de Gabinete de ministros, Manuel Adorni, «esta medida se suma a la recategorización que ya se hizo a más de 15.518 usuarios de Puerto Madero y barrios cerrados del AMBA que también percibían subsidios injustamente».

«un ahorro de más de 3.560 millones de pesos al año, hecho que contribuye a consolidar aún más el orden fiscal». En tal sentido, el funcionario explicó que esta determinación implicará

Desde la Secretaría de Energía de la Nación también informaron que en el marco de la revisión integral del padrón del Registro del Acceso a los Subsidios Energéticos (RASE) incorporaron el análisis de urbanizaciones cerradas de la provincia de Córdoba, donde se identificaron 2.854 hogares que recibían subsidios a pesar de residir en countries y barrios de alto poder adquisitivo.

En conjunto con la anterior quita de subsidios energéticos a usuarios del AMBA y en el barrio porteño de Puerto Madero, un total de 15.518, «ambas recategorizaciones representan un ahorro fiscal estimado de $3.560 millones, reforzando así la eficiencia y sostenibilidad del sistema de subsidios», sentenciaron en un comunicado oficial.