FANTÍN FUE REELECTO AL FRENTE DE LA ASOCIACIÓN DE CONSORCIOS CAMINEROS

La Asociación de Consorcios Camineros del Chaco realizó este viernes, en Presidencia Roque Sáenz Peña, la asamblea para la elección de autoridades del nuevo período anual. En este marco, Julio César Fantín obtuvo un amplio respaldo y fue reelecto como presidente de la entidad, continuando así con su labor al frente del organismo.

Durante la misma jornada, se designó como secretario a Jorge Alberto López, mientras que quedó definida la conformación completa de la comisión directiva:

Titulares:

1. Julio César Fantín

2. Jorge Alberto López

3. Víctor José Covach

4. Jorge Raúl Kloster

5. Eladio Adolfo Gómez

Suplentes:

1. Pedro Pablo Radojkovic

2. Néstor Ariel Dubrava

3. Avelino Eduardo Trangoni

4. Dugaldo Edgar Daniel Ferreyra

5. Javier Valenzuela

Asimismo, la Comisión Revisora de Cuentas quedó integrada por Diego Fernández, como revisor titular, y Víctor Leivay, como revisor suplente, ambos representantes de la Zona 3 de Villa Ángela.

