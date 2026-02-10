BULLRICH ELOGIÓ LA CONDENA: «QUEDAN PRESOS DE POR VIDA; DONDE TIENEN QUE ESTAR»
| A través de sus redes sociales, la senadora nacional elogió la sentencia dictada por la Justicia chaqueña y sostuvo que se trata de “una noticia que trae justicia para Cecilia y su familia”, en referencia a la prisión perpetua impuesta a los principales responsables del crimen.
La condena fue leída este martes por la jueza Dolly Fernández, quien resolvió prisión perpetua para Marcela Acuña, Emerenciano Sena y César Sena.